Ашхабад, , 15:54 — REGNUM

Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит в размере $1,3 млн (86 млн рублей) частной компании, производящей детские подгузники в Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба международной финансовой организации.

Деньги планируется направить на замену устаревшего оборудования и запуск новой производственной линии, которые позволят увеличить объемы выпуска продукции до 40 млн подгузников в год.

«ЕБРР очень рад поддержать местные частные компании, которые имеют жизненно важное значение для развития производственного сектора страны и предлагают альтернативы дорогостоящему импорту», — подчеркнул глава регионального представительства ЕБРР Нил Маккейн.

Он также отметил, что с начала своей деятельности в Туркмении Европейский банк реконструкции и развития инвестировал €272 млн (19 млрд 991,7 млн рублей) в 70 проектов и предоставил консультации более чем 200 малым и средним туркменским предприятиям.