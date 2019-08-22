Владикавказ, , 15:50 — REGNUM

Самый крупный парк аттракционов на Северном Кавказе «Алания парк» появится в Северной Осетии в 2022 году. Под его строительство выделен участок в пригороде Владикавказа, на южном склоне Лысой горы, пишет ТАСС.

По замыслу инвестора, уроженца Северной Осетии Владимира Гуриева, парк будет работать круглый год. В нем будут созданы горнолыжные склоны, аквапарки, ледовый каток, а также планетарий.

Реализация проекта, по словам Гуриева, позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. Авторы рассчитывают, что «Алания парк» войдёт в пятёрку лучших мировых парков развлечений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в настоящее время ведётся строительство крытого детского парка «Остров мечты», открытие которого ожидается до конца 2019 года.