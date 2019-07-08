Москва,
8 июля 2019, 16:07 — REGNUM
В Москве подходит к завершению строительство детского парка «Остров мечты» у станции метро «Технопарк», сообщает корреспондент ИА REGNUM. 8 июля в парке был открыт пешеходный мост с траволаторами.
Детский парк «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В парке «Остров мечты» построен самый большой купол в России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проведена реконструкция моста через Москву-реку, строятся ещё два моста и улично-дорожная сеть, соединяющая с Третьим транспортным кольцом.
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк находится на территории Нагатинской поймы на площади около 100 гектаров. На территории предусмотрены природная зона с озёрами, отель, яхтенная школа для детей, а также заведения общественного питания и магазины. В центре парка под стеклянным куполом расположен парк развлечений.
Сергей Собянин посетил парк «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Осмотр хода строительных работ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство аттракционов в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пока объект, как заметил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра 8 июля, напоминает скорее строительную площадку. Открытие ожидается до конца 2019 года.
Читайте ранее в этом сюжете:
Открытие парка «Остров мечты» в Москве ожидается до конца 2019 года