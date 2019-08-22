Москва, , 15:25 — REGNUM

Рост угледобычи в РФ должен сопровождаться активным внедрением современных технологий и созданием надёжных систем безопасности. Об этом 22 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами угледобывающих регионов России.

Кроме того, глава государства, как сообщает сайт президента РФ, обратил внимание на необходимость реализации программ в сфере социальной поддержки работников угольных предприятий. Также, по словам Путина, не следует оставлять без внимания и вопросы экологии. Президент указал на недопустимость погони «за миллионами тонн добычи в ущерб природе» и призвал власти угледобывающих регионов отслеживать, есть ли в регионах работа для членов семей работников угледобывающей отрасли, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента РФ, угольная промышленность РФ уже почти три столетия вносит огромный вклад в развитие России, отличается хорошими показателями угледобычи, уверенным экспортным потенциалом, и у неё есть большие перспективы роста на новых месторождениях.

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