Омск, 22 августа 2019, 15:13 — REGNUM
Проблема оттока молодых специалистов из Омской области может быть решена при взаимодействии вузов и предприятий региона, в частности, в рамках создания научно-образовательного центра. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Омского государственного технического университета (ОмГТУ).
Накануне вопрос о сотрудничестве образовательных организаций с промышленными предприятиями региона обсуждался на встрече губернатора Омской области Александра Буркова с коллективом филиала АО «ОДК» «Омского моторостроительного объединения им. П.И. Баранова».
В мероприятии приняли участие члены руководительского состава омских предприятий, а также представители учебных заведений и научных центров города, в числе которых был ректор ОмГТУ Анатолий Косых. Он выступил с докладом о необходимости сотрудничества промышленных предприятий и вузов при создании научно-образовательного центра в рамках реализации национального проекта «Наука».
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В вузе также напомнили, что еще в июне по итогу совещания Александра Буркова с представителями Омского совета ректоров президент ОмГТУ Виктор Шалай заручился поддержкой губернатора по вопросу лоббирования интересов вузов на уровне федерального центра и руководства вертикально-интегрированных холдингов.
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