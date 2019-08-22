Омск, , 15:13 — REGNUM

Проблема оттока молодых специалистов из Омской области может быть решена при взаимодействии вузов и предприятий региона, в частности, в рамках создания научно-образовательного центра. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Омского государственного технического университета (ОмГТУ).

Накануне вопрос о сотрудничестве образовательных организаций с промышленными предприятиями региона обсуждался на встрече губернатора Омской области Александра Буркова с коллективом филиала АО «ОДК» «Омского моторостроительного объединения им. П.И. Баранова».

В мероприятии приняли участие члены руководительского состава омских предприятий, а также представители учебных заведений и научных центров города, в числе которых был ректор ОмГТУ Анатолий Косых. Он выступил с докладом о необходимости сотрудничества промышленных предприятий и вузов при создании научно-образовательного центра в рамках реализации национального проекта «Наука».

Ректор ОмГТУ Анатолий Косых "В регионе остро стоит вопрос с оттоком молодых специалистов. Наша задача — изменить текущую ситуацию и создать максимально комфортные условия для развития необходимых навыков и компетенций у талантливых ребят, увеличить внутренние затраты на научные исследования и разработки. Ведь от развития научного потенциала страны косвенно зависит и ее статус на международной арене. Во многих странах уже практикуется коллаборирование промышленных предприятий с научным сообществом для прогнозирования вектора развития технологий. Я считаю, что Омск с его потенциалом может претендовать на создание научно-образовательного центра мирового уровня».

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В вузе также напомнили, что еще в июне по итогу совещания Александра Буркова с представителями Омского совета ректоров президент ОмГТУ Виктор Шалай заручился поддержкой губернатора по вопросу лоббирования интересов вузов на уровне федерального центра и руководства вертикально-интегрированных холдингов.

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