Минск, , 15:12 — REGNUM

Национальный статистический комитет Белоруссии рассчитывает инфляцию по методологии МВФ, а население фиксирует более стремительное повышение цен потому, что ориентируется на товары повседневного спроса, цены на коммунальные услуги и топливо. Об этом 22 августа заявила журналистам председатель ведомства Инна Медведева.

По её словам, МВФ считает принятую Белстатом методологию расчёта индекса роста потребительских цен (инфляции) полностью соответствующей международным стандартам. Что касается граждан, которые сомневаются в официальных данных, то «население по-другому воспринимает инфляцию», рассказала глава статкомитета.

Согласно представленным на пресс-конференции данным Белстата, потребительские цены на товары и услуги в январе-июле были повышены на 3,1%. При этом годовая инфляция в июне выросла на 5,7%, а в июле — на 6% (сравнение месяца 2019 года с таким же в прошлом году).

Напомним, ранее Белстат неоднократно отвечал на критику граждан и экспертов, констатировавших несоответствие официальных данных по росту цен с реальными наблюдениями. Статкомитет призывал не ориентироваться на «личную инфляцию», а верить ему.

Критики настаивали на том, что базовые данные для расчёта роста цен Белстат берёт из сомнительных источников и большинству населения такие цены не известны. Также подвергались критике другие методологии и официальные данные, в частности — по учёту безработицы и трудовой миграции.