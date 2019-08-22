Тунсян, , 15:08 — REGNUM

Южнокорейская сталелитейная компания POSCO завершила строительство завода по производству катодных материалов для аккумуляторов в Китае. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, церемония завершения строительства прошла 22 августа в городе Тунсян провинции Чжэцзян.

Известно, что представители компании POSCO приняли решение о создании совместного предприятия с китайским поставщиком кобальта Huayou Cobalt в январе 2018 года. 60% акций нового предприятия принадлежат южнокорейской компании, 40% — китайской.

По прогнозам компании, массовое производство катодных материалов начнется в конце текущего года.

Вместе с китайским заводом общая производственная мощность предприятий по производству катодных материалов POSCO (за рубежом и внутри страны) составляет 20 тыс. тонн. Известно, что компания планирует увеличить производственные мощности до 45 тыс. тонн.