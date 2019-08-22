Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM

Четырехдневная рабочая неделя может быть введена только в отдельных секторах экономики, там, где высок уровень производительности труда, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 22 августа, президент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя информацию о поручениях Дмитрия Медведева.

Ранее «Известия» сообщили, что премьер-министр поручил министерству труда в срок до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Сотрудникам ведомства поручено ценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу.

«Заявление премьер-министра было скорее дружеским жестом по отношению к тому мероприятию, где он это заявление сделал — международной конференции труда. А в реальности у нас и так невысокий уровень производительности труда, а если сократить рабочую неделю, это отбросит нас еще дальше.

Применима такая мера может быть только в отдельных секторах экономики. Там, где есть система роботизации, а человеческий контроль только дополняет контроль машин. Там уровень производительности высок, и можно говорить о сокращении числа рабочих часов. Но представим себе, к примеру, к чему приведет сокращение рабочей недели в присутственных учреждениях», — отметил Александр Ходачек.