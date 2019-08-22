Санкт-Петербург, 22 августа 2019, 14:27 — REGNUM
Четырехдневная рабочая неделя может быть введена только в отдельных секторах экономики, там, где высок уровень производительности труда, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 22 августа, президент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя информацию о поручениях Дмитрия Медведева.
Ранее «Известия» сообщили, что премьер-министр поручил министерству труда в срок до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Сотрудникам ведомства поручено ценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу.