Киев, , 10:28 — REGNUM

На Украине продолжают обсуждать заявление советника президента Украины Олега Устенко относительно «убьем и расчленим монстра», сказанную им в контексте предстоящей на Украине распродажи госкомпаний.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне с резкой критикой позиции Устенко выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян, который заявил, чтореализация этого плана приведет к гибели логистической системы Украины.

Сейчас на предложение советника Зеленского отреагировала госкомпания «Нафтогаз Украины», отмечающая, что «убийство и расчленение — это кассовые сборы, но не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника».

«Власть, избранная народом, вправе формировать политику в отношении доли государственной собственности и госпредприятий. Мы полностью разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично. Будем рады обсудить с господином Устенко выгоду для государства от этого и других вариантов», — отмечается в официальном заявлении.

Также «Нафтогаз» напоминает, что компания в настоящий момент генерирует 16% доходов государственного бюджета и ведет судебные тяжбы с Россией — «взимает» с «Газпрома» 2,84 млрд долл., судится с ним на более чем 11 млрд долл., требует от Российской Федерации 5,2 млрд долл. за «украденные активы в Крыму».

ИА REGNUM напоминает, что разделение «Нафтогаза» является обязательством Киева перед ЕС и предусмотрено профильным законом о рынке газа и евродирективами Третьего энергетического пакета ЕС. Согласно европейскому законодательству, активы по транспортировке, добыче и поставке газа не могут быть сосредоточены в руках одного собственника. Ранее предполагалось, что данный процесс завершится 1 января 2020 года, однако в связи со сменой власти в стране разделение «Нафтогаза» было приостановлено.