Киев, , 11:54 — REGNUM

Действующий министр инфраструктуры Владимир Омелян крайне негативно отреагировал на идею разделения компании «Укрзализниця» (отвечает за функционирование железной дороги на Украине), подчеркнув, что реализация этого плана приведет к гибели логистической системы Украины.

С таким комментарием чиновник выступил сегодня, 21 августа, передает корреспондент ИА REGNUM

Накануне внештатный советник президента Украины Владимира ЗеленскогоОлег Устенко, которого также считают одним из претендентов на пост премьер-министра Украины, заявил о необходимости разделить на части и продать крупнейшие госкомпании страны.

«Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцю». Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают,… должны просто уйти», — сказал он.

«"Убить и расчленить» — это смерть не только крупнейшей компании, но и крест на логистике всего государства, выбрасывание на улицу сотен тысяч людей», — говорится в ответном заявлении Омеляна.

Министр напоминает, что «Укрзализниця» — это 70% грузовых перевозок всего государства, сотни миллионов пассажиров ежегодно, 3−5% ВВП, потенциально самая большая госкомпания Украины, «которая может не только успешно работать внутри страны, но и быть большим восточноевропейским игроком».

«Мы точно намерены ее убивать?! А бизнес и людей Вы спросили? А что они Вам сказали? А чем Вы будете все и всех возить?», — задается вопросом Омелян.

ИА REGNUMнапоминает, что по данным министерства экономики, в 2018 году крупнейшие государственные компании Украины сократили показатель чистой прибылина 48,2% — до 25,3 млрд грн. Ведомство отмечает, что основным фактором, который повлиял на снижение финансового результата, стало сокращение объемов чистой прибыли «Нафтогаза» — с 39,4 млрд грн в 2017 г. до 11,6 млрд грн в 2018 г. «Укрзализныця» при этом увеличила чистую прибыль — со 100 млн до 200 млн грн.