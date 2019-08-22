Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM

Специалисты Ижорских заводов завершают контрольную сборку корпуса реактора для энергоблока №4 АЭС Куданкулам (Индия) с внутрикорпусными устройствами. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Контрольная сборка — один из заключительных этапов производства, он выполняется перед отправкой оборудования на объект. В рамках текущей операции специалисты выполняют проверку корпуса на собираемость, расположение устройств относительно друг друга и относительно корпуса реактора. Результаты этой операции оценивает комиссия, в составе представителей ОКБ «Гидропресс», АО «ВПО «ЗАЭС», АО «Атомстройэскпорт» и Ижорских заводов.

Контракт на поставку оборудования энергоблока №4 для индийской электростанции был подписан в июне 2016 года. В соответствии с документов, Ижорские заводы поставят корпус реактора ВВЭР-1000 и другие элементы для него.

Первый энергоблок АЭС Куданкулам был пущен в эксплуатацию в 2013 году, второй — в 2016 году. В настоящее время на Ижорских заводах на разных стадиях производства находится оборудование для третьего, четвертого, пятого и шестого энергоблоков индийской электростанции.

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