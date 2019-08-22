Москва, , 07:15 — REGNUM

Российская валюта 21 августа продемонстрировала положительную динамику против иностранных валют. Рубль заметно укрепился благодаря растущим ценам на нефть на торгах в Европе, повышению аппетита к риску, а также налоговому периодуи высокому спросу на ОФЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 1,22%, до 65,75 руб., евро/рубль — на 1,27%, до 72,92 руб., фунт/рубль — на 1,53%, до 79,72 руб.

Цена на нефть повышалась до $61,40 за баррель. Индекс RGBI вырос 0,38%, до 143,76. Минфин успешно разместил ОФЗ на сумму 26,1 млрд рублей при общем спросе на 66,29 млрд рублей. Протоколы FOMC не оказали существенного влияния ан нацвалюту. ФРС по-прежнему зависима от экономических данных и, по мнению регулятора, еще один раз снизит процентную ставку.

Сегодня, 22 августа, нефть торгуется в небольшом минусе. Пара доллар/рубль вернулась к уровню 65,75 руб., что составляет чуть больше 50% от роста с 64,76 до 67,10 руб.

Если сегодня день пройдет спокойно, то можно ожидать возвращения курса к 64,85 руб. В центре внимания участников рынка сейчас находятся ежегодный симпозиум ФРС (22−24 августа) и саммит G7 (24−25 августа).

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