Анадырь, 22 августа 2019, 07:18 — REGNUM
Губернатор Чукотки Роман Копин предложил изменить механизм распределения средств на реализацию нацпроектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Зампредседателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко обсудил с главой Чукотки вопросы строительство жилья в округе.
По мнению Копина, фактическая стоимость работ почти в три раза больше расчётов, по которым выделяются деньги из госбюджета. Он предложил изменить методики распределения, сообщив об этом после встречи с Мутко в своём Instagram.
Глава округа назвал территории, где необходимо строительство новых жилых домов: в сёлах Нешкан, Энурмино, Лорино и Лаврентия Чукотского района, в Анюйске и Омолоне Билибинского района и в Амгуэме городского округа Эгвекинот.
Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке признано аварийным около 18 тыс. кв. метров жилья, но на самом деле его ещё больше.
В 2019 году округ получит из федбюджета 24 млн рублей на переселение из аварийного жилья. Ещё более 285 млн будут выделены из бюджета Чукотского автономного округа.
Из Анюйска и Канчалана Анадырского района переселят 38 семей.
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