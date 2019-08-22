Анадырь, , 07:18 — REGNUM

Губернатор Чукотки Роман Копин предложил изменить механизм распределения средств на реализацию нацпроектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Зампредседателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко обсудил с главой Чукотки вопросы строительство жилья в округе.

По мнению Копина, фактическая стоимость работ почти в три раза больше расчётов, по которым выделяются деньги из госбюджета. Он предложил изменить методики распределения, сообщив об этом после встречи с Мутко в своём Instagram.

Глава округа назвал территории, где необходимо строительство новых жилых домов: в сёлах Нешкан, Энурмино, Лорино и Лаврентия Чукотского района, в Анюйске и Омолоне Билибинского района и в Амгуэме городского округа Эгвекинот.

Роман Копин «Необходимо совершенствовать методики распределения федеральных средств на реализацию нацпроектов. Мы особый регион, строительные работы у нас стоят кратно дороже, чем в центральной России. Чтобы закрыть потребность в новом жилье, округу нужно значительно больше средств. Сейчас нам выделяют из расчёта средней рыночной стоимости 1 кв. м — 43 тыс. рублей, а по факту выходит порядка 120 тыс. Моё предложение поддержано. Если добьёмся положительного результата в этом вопросе, сможем строить в три раза быстрее».

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке признано аварийным около 18 тыс. кв. метров жилья, но на самом деле его ещё больше.

В 2019 году округ получит из федбюджета 24 млн рублей на переселение из аварийного жилья. Ещё более 285 млн будут выделены из бюджета Чукотского автономного округа.

Из Анюйска и Канчалана Анадырского района переселят 38 семей.

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