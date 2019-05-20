Дальний Восток аутсайдер в России по строительству нового жилья

Хабаровск, , 05:49 — REGNUM Дальний Восток попал в списки отстающих территорий по строительству нового жилья. В аутсайдерах оказались сразу 7 из 11 регионов ДФО — Приамурье, ЕАО, Забайкалье, Хабаровский край, Камчатка, Колыма и Чукотка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно исследованию РИА Рейтинг, в регионах, попавших в отстающие, за 2018 год введено в строй нового жилья меньше 0,25 кв. метра на человека. Так, на Колыме это всего 0,03 кв. м, на Чукотке — 0,036 кв.м., на Камчатке — 0,013 кв. м, в Еврейской АО — 0,173 кв.м., в Забайкалье 0,174 кв.м., в Амурской области — 0,2 кв. м, в Хабаровском крае — 0,207 кв.м. на человека.

Вырос показатель строительства нового жилья в Приморском крае — сразу на 30,6%. В число лидеров по строительству нового жилья в России вошли только два дальневосточных субъекта — Якутия и Сахалин. Однако, при этом, и там темпы строительства жилья снизились — в Якутии на 23,8%, на Сахалине — на 16,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале «Российская общественная инициатива» 13 мая появилась петиция об упразднении министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Автор инициативы настаивает на ликвидации дальневосточного министерства, поскольку, по его мнению, оно за почти 7 лет своего существования принесло Дальнему Востоку больше вреда, нежели пользы. Дальний Восток, несмотря на многомиллиардные затраты на его развитие, по-прежнему остается в аутсайдерах в России по всем основным показателям: здесь самая высокая в стране смертность населения в трудоспособном возрасте, самая низкая рождаемость, самый большой отток населения, самый высокий в стране уровень бедности, самая большая проблема ветхого и аварийного жилья.

На сегодняшний день инициатива собрала 743 голоса «за», 24 человека проголосовали «против». Сбор подписей на сайте «РОИ» продлится до 13 мая 2020 года.