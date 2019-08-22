Вашингтон, 22 августа 2019, 07:18 — REGNUM
У немецкого правительства есть возможности для стимулирования экономики Германии, но оно не хочет ими воспользоваться, заявил эксперт Симон Тилфорд в статье для издания The Foreign Policy.
По словам Тилфорда, Германия нуждается не только в увеличении государственных расходов и инвестиций, но и в согласованных действиях, направленных на увеличение внутреннего потребления, чтобы у компаний появился стимул для инвестирования в Германию.
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