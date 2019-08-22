Вашингтон, , 07:18 — REGNUM

У немецкого правительства есть возможности для стимулирования экономики Германии, но оно не хочет ими воспользоваться, заявил эксперт Симон Тилфорд в статье для издания The Foreign Policy.

«Экономические показатели Германии за последние 10 лет были не столь хороши, как часто утверждают, но в настоящий момент немецкое правительство может легко предпринять шаги по стимулированию экономики, если оно этого захочет», — заявил эксперт.

По словам Тилфорда, Германия нуждается не только в увеличении государственных расходов и инвестиций, но и в согласованных действиях, направленных на увеличение внутреннего потребления, чтобы у компаний появился стимул для инвестирования в Германию.

«Однако мало признаков указывают на то, что немецкое правительство готово пойти на радикальные меры, чтобы обратить вспять снижение покупательной способности немецких домохозяйств», — отметил эксперт.

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