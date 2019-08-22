Новосибирск, , 06:44 — REGNUM

На покупку школьной формы для детей из многодетных семей из бюджета Новосибирской области по данным на 1 августа выделено более 31 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, выплата была оформлена на 15 666 детей.

Многодетные семьи, где есть первоклассники, ежегодно получают единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей. При поступлении ребёнка из многодетной семьи в вуз, семье выплачивается 10 тысяч рублей.

По данным, которые ИА REGNUM предоставили в администрации региона, в Новосибирской области проживает более 44 тысяч многодетных семей с детьми школьного возраста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Кемеровской области в рамках акции «Первое сентября — каждому школьнику», материальную помощь получили 5 689 семей. Малообеспеченные кузбасские семьи получили по 5 тыс. рублей, а семьи, воспитывающие четырёх и более детей, — по 10 тыс. рублей. Общая сумма предоставленных средств составила 30,1 млн рублей.

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