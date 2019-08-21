Бишкек, 21 августа 2019, 19:01 — REGNUM
Компании, занимающиеся строительством многоквартирных жилых домов в столице Киргизии, до сих пор не предоставили городу около 500 квартир. Об этом заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов, выступая на совещании в столичном муниципалитете, пишет «Kaktus.media».
По его словам, эти квартиры предназначены для последующей их передачи работникам социальной и муниципальной сферы.
Глава муниципалитета напомнил, что согласно действующим в столице республики правилам, компания-застройщик, возводящая дом на арендованной земле, обязана передать 10% квартир на баланс мэрии Бишкека.
Читайте также: Главная проблема госипотеки в Киргизии — несвоевременное финансирование