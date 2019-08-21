Бишкек, , 19:01 — REGNUM

Компании, занимающиеся строительством многоквартирных жилых домов в столице Киргизии, до сих пор не предоставили городу около 500 квартир. Об этом заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов, выступая на совещании в столичном муниципалитете, пишет «Kaktus.media».

По его словам, эти квартиры предназначены для последующей их передачи работникам социальной и муниципальной сферы.

Глава муниципалитета напомнил, что согласно действующим в столице республики правилам, компания-застройщик, возводящая дом на арендованной земле, обязана передать 10% квартир на баланс мэрии Бишкека.

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