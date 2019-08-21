Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM

Объем налоговых сборов, которые поступят в бюджет Санкт-Петербурга в результате новых инвестиций в завод корпорации Toyota, по предварительным подсчётам, составит около 5 млрд рублей. Об этом сообщили в Смольном в среду, 21 августа.

Напомним, 28 июня 2019 года между Минпромторгом России, Санкт-Петербургом и ООО «Тойота Мотор» был заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), объем инвестиций в рамках которого составит 20 млрд рублей за 10 лет. Эти деньги будут направлены на модернизацию производственных мощностей для увеличения объемов выпуска автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. В рамках СПИК Toyota также обещает локализовать ряд компонентов на своем заводе в Санкт-Петербурге.

С момента начала работы в 2007 году на петербургском заводе компании Toyota произведено более 350 тысяч автомобилей.

«Результаты двенадцатилетней работы предприятия говорят о правильном выборе стратегии. Мощности завода выросли в 2 раза, а объем производства — почти в 12 раз», — заявил сегодня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего визита на завод ООО «Тойота Мотор».

Беглов особо отметил, что средняя зарплата на заводе уже сегодня в два раза превышает средний городской показатель, а условия труда отвечают высоким требованиям.

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