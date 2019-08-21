Симферополь, 21 августа 2019, 17:11 — REGNUM
Представители властей Крыма выразили уверенность в скором налаживании прямого авиасообщения между российским полуостровом и Германией. Об этом 21 августа на встрече с немецкой общественной организации Druschba Global в Симферополе заявил глава комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года между руководством Крыма и Сирийской Арабской Республики были достигнуты договорённости о создании совместного торгового дома и начале товарооборота, а также возможности прямого авиасообщения.
Об этом: Крым и Сирию может связать авиасообщение
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