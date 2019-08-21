Белгород, , 16:57 — REGNUM

Крупный российский производитель и переработчик мяса птицы, свинины и комбикормов достиг договорённости о покупке 100% акций компании, производящей инкубационное яйцо в Ровеньском районе Белгородской области. Объём производства составляет порядка 70 млн яиц в год, компания входит в холдинг, расположенный в Новооскольском районе.

В Федеральную антимонопольную службу дочерняя структура московского холдинга «Черкизово» подала ходатайство о приобретении голосующих акций компании «Ровеньский бройлер». Стоимость и срок завершения сделки не уточняются. Приобретаемая компания станет третьим активом столичного инвестора в Белгородской области. До этого производитель уже купил в регионе аналогичную площадку по производству яйца, а так же начал производство полуфабрикатов для сети быстрого общественного питания ещё на одном белгородском предприятии, сообщает издание «Агроинвестор».

Птицефабрика в Ровеньском районе была зарегистрирована в качестве ЗАО в августе 2007 года. По итогам 2017 года выручка превысила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 385,2 млн руб.