Москва, , 16:56 — REGNUM

Правительство может одобрить программу «первосентябрьского капитала» для многодетных и малообеспеченных граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) ранее обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением продумать новую программу господдержки семей РФ — так называемую программу «первосентябрьского капитала». Речь идет о выплатах родителям школьников в преддверии начала нового учебного года. Так, по расчетам Чернышова, семьи должны тратить на эти цели не более 25% от своей зарплаты, а остальные расходы стоит покрывать государству.

«Вероятность, что правительство поддержит данную инициативу — достаточно высока, так как мера поддержки найдет отклик у россиян. Зачастую родители, имеющие двоих или более детей школьного возраста, начинают за пять-шесть месяцев откладывать средства, чтобы накопить на покупки к новому школьному году», — заявил Сигал.

Он предполагает, что такая программа будет направлена на поддержку граждан, которые нуждаются в дополнительных выплатах.

«Сегодня неизвестно, какой будет сумма «первосентябрьского капитала», однако она, естественно, покроет только часть трат на сбор в школу. Правительству необходимо также будет разработать критерии, по которым будут выбирать нуждающиеся семьи. Вероятно, помощь будет оказана малообеспеченным и многодетным семьям», — отметил Сигал.

Так, по его словам, «базовый набор школьника», в который входят рюкзак, пенал, рубашка и брюки или юбка, в среднем по стране обходится в 2,6 тыс. рублей. Однако в некоторых городах он оказывается гораздо дороже.

«При этом не учитывается даже минимальная стоимость канцелярских принадлежностей и тот момент, что дети быстро растут, а среди года приходится покупать обновки или заменять вещи, вышедшие из строя. Дополнительные средства уходят на обувь, спортивную форму, бабочки-галстуки, парадную одежду для торжественных мероприятий и учебные пособия. В таком случае минимальный набор обойдется не менее восьми тысяч рублей на каждого учащегося. Это серьезная сумма для семейного бюджета», — подчеркнул Сигал.

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