Киев, , 15:38 — REGNUM

Советник президента Украины Олег Устенко сегодня, 21 августа, решил дополнительно пояснить фразу «убьем и расчленим монстра», сказанную им накануне в контексте предстоящей на Украине распродажи госкомпаний, передает корреспондент ИА REGNUM

Напомним, что советник Зеленского говорил в первую очередь о продаже «Нафтогаза Украины» и компании «Укрзализныця», заявив, что «те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены».

Сейчас Устенко в своем комментарии поясняет, что на Украине мысль о том, что «не дадим приватизировать народную собственность потому что люди потеряют свои рабочие места» уходит своими корнями в далекие 90-е. То было другое время с совершенно другими контурами, сейчас все не так, поясняет эксперт.

«За эти десятилетия мировая экономика показала стремительный рост, а мы продолжали слушать мысли разного рода «вещевателей» о том, почему не стоит проводить приватизацию. Часть из них искренне верила в то, что говорила. Другая — искала объяснения для того, чтобы оставаться у «дойного аппарата» и вынужденно вела соответствующую «агитацию». Время прошло, а аргументация любителей «попользоваться» государственной собственностью все та же. Просто модернизирована под новые реалии», — подчеркивает советник.

ИА REGNUMнапоминает, что инициативу Устенко в ркайне жестких выражениях прокомментировал действующий министр инфраструктуры Владимир Омелян. Чиновник, в частности. заявил, что реализация этого плана приведет к гибели логистической системы Украины.