Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM

В 2019 году из бюджета Ростовской области выделено более 353 млн рублей на приобретение коммунальной техники. Об этом сообщает управление информационной политики региона 21 августа.

45 муниципалитетам направлены средства в рамках государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области». Бюджетных средств хватит на покупку 102 единиц коммунальной техники.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области ждёт отчёт об освоении средств от каждого муниципального образования.

ИА REGNUM напоминает, что парк коммунальной техники, к примеру, Ростова-на-Дону насчитывает более 320 машин. В 2017 году чиновники потратили 71,6 млн рублей на шесть единиц коммунальной техники, в 2019 году 35,5 млн рублей было выделено на четыре единицы спецтехники.

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