Пекин, , 08:14 — REGNUM

Китайская таможня в рамках таможенной спецоперации задержала 58 человек по подозрению в контрабанде 111,2 тонн отходов, включая пластмассы и шлак, сообщили в Генеральном управлении таможни Китая, передает 20 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности 75 групп из 416 следователей таможни провели рейды по 11 региона уровня провинций, включая Тяньцзинь и Гунадун, раскрыв 23 банды контрабандистов отходов.

В 2018 году Китай запустил кампанию по борьбе с контрабандой в пять этапов, в рамках которых был расследован 481 случай контрабанды иностранного мусора с изъятием 1,55 млн тонн иностранных отходов.

Напомним, что Китай завершил этап бесконтрольного импорта иностранного мусора, который начался в 1980 году на волне нехватки у Поднебесной ресурсов для проведения ускоренной модернизации страны.

Однако, сейчас экономика Китая достигла такой мощи, что вопрос экологии стоит намного острее всего остального, поэтому власти страны запретили ввоз иностранного мусора с 2019 года за исключением содержащего очень редкие ресурсы и по отдельному разрешению.

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