Екатеринбург, , 05:31 — REGNUM

В Свердловской области подписано соглашение о намерениях строительства нового станкостроительного производства в «Титановой долине». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Соглашение подписали гендиректор особой экономической зоны Артемий Кызласов и генеральный директор АО «ГРС Урал» Карел Андок. Планируется реализация совместного российско-чешского проекта по производству металлообрабатывающего оборудования.

Отметим, что предварительные договорённости были достигнуты на площадках промышленной выставки ИННОПРОМ-2019. Сам проект предполагает создание порядка 150 рабочих мест для квалифицированных специалистов, а ориентировочный объём инвестиций в строительство нового производства составит порядка 250 млн рублей.

Напомним, что ранее на выставке ИННОПРОМ-2019 гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов подписал соглашения с тремя потенциальными резидентами особой экономической зоны.