Анадырь, , 04:39 — REGNUM

На Чукотке с начала года увеличились показатели по добыче природного газа, угля и россыпного золота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете природных ресурсов и экологии.

Добыча золота Geograph.org.uk

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Округ имеет уникальный ресурсный минерально-сырьевой потенциал. По данным ведомства, на 1 августа получено почти 39,5 млн. куб. м газа, что на 125% выше 2018 года.

На 30,9% увеличились показатели по добыче бурого угля — до 78 тыс. тонн.

Добычу россыпного золота ведут 11 артелей, в общей сложности получено 957,2 кг драг металла.

Кроме того, пять предприятий получили 13,27 тонн рудного золота.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка на ВЭФ-2019, представляя регион, сделает акцент на промышленном производстве и добыче полезных ископаемых.