Анадырь, , 08:19 — REGNUM

Фонд развития Чукотки в деловой зоне V Восточного экономического форума выставит два инвестпроекта, сообщает ИА REGNUM.

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В деловой зоне пройдёт презентация проектов по нефтегазовым месторождениям Западно-Озерное и Верхне-Телекайское и по месторождению олова Пыркакайские штокверки.

«Наша задача — в том, чтобы нефтегазовые проекты были одобрены комиссией, которая будет принимать гостей с презентацией в деловой зоне. По проекту Пыркакайские штокверки уже более очевидно — думаю он будет достойно презентован форуме», — пояснила директор Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотского АО Ольга Плотникова.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный ВЭФ-2019 пройдёт с 4 по 6 сентября во Владивостоке. Делегацию от Чукотки возглавит губернатор Роман Копин. Планируется подписание более 10 соглашений о сотрудничестве.