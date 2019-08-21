Владивосток, 21 августа 2019, 03:30 — REGNUM
Глава Владивостока Олег Гуменюк заявил, что к началу Восточного экономического форума во Владивостоке будут отремонтированы основные дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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На совещании, посвящённом подготовке к предстоящему ВЭФ, глава дальневосточной столицы отметил, что ремонту дорог препятствует дождливая погода, из-за чего работа идёт не так интенсивно, как планировалось.
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Как сообщало ИА REGNUM, на территории кампуса ДВФУ идёт строительство и обустройство «Улицы Дальнего Востока», где в 11 павильонах будут представлены дальневосточные регионы со своими инвестиционными проектами и историческими ретроспективами.