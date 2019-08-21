Вашингтон, , 01:03 — REGNUM

Американский президент Дональд Трамп призвал компанию Apple перенести свое производство из Китая в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции перед встречей с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Китай лишился 2 миллионов рабочих мест за последний месяц… А ведь есть такие американские компании, как Apple, которым я могу помочь, только когда они сделают то, что должны, например, перенесут свое производство из Китая», — заявил он.

Трамп добавил, что если он откажется от помощи американским компаниям, обосновавшимся в Китае, за короткий промежуток времени, то вскоре они могут столкнуться с крупными проблемами. Президент США также в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты одерживают победу в экономической войне с Китаем, за что «умные люди» высказывают ему свою благодарность.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа президент США Дональд Трамп за ужином встретился с главой Apple Тимом Куком. Предположительно, на встрече обсуждался вопрос переноса производства продукции Apple из Китая в США.

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