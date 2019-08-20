Великий Новгород, , 22:04 — REGNUM

Город Боровичи Новгородской области с точки зрения логистики — идеальное место для развития производств. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 августа, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с представителями колледжей и техникумов региона.

По его словам, этому будут способствовать создание новой федеральной автотрассы с севера на юг региона — речь идёт о передаче в федеральную собственность трасс Устюжна — Валдай и Крестцы — Окуловка — Боровичи.

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Кроме того, в Боровичском районе Новгородской области создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Мне кажется, что если мы все вопросы логистики решим, то в ближайшие лет 20 Новгородская область будет развиваться с точки зрения индустрии преимущественно там», — сказал Андрей Никитин, имя в виду территорию Боровичского района Новгородской области.

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