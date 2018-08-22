С севера на юг Новгородской области создадут «транспортный коридор»

Великий Новгород, , 16:01 — REGNUM В Новгородской области появится новая федеральная трасса: «транспортный коридор» создадут с севера на юг региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 августа, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая перед депутатами Новгородской областной думы.

По его словам, для этого идёт процесс передачи в федеральную собственность ряда региональных дорог, среди которых — дороги Крестцы — Окуловка — Боровичи, Устюжна — Валдай и ряд других.

«Это позволит сэкономить средства дорожного фонда и создать транспортный коридор с севера на юг области, то есть появится новая федеральная трасса», — заявил Андрей Никитин.

По его словам, принципиальные решения уже приняты, ведутся работы по кадастрированию земель и оформлению документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерениях передать дорогу Крестцы — Окуловка — Боровичи в федеральную собственность заявлял ещё бывший губернатор Новгородской области Сергей Митин. Тогда предложения региональных властей поддержаны не были. После жалоб боровичских бизнесменов президенту России Владимиру Путину на плачевное состояние дороги до крупнейшего районного центра области на ремонт дороги были выделено федеральное финансирование.

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Напомним также, что объём дорожного фонда Новгородской области составляет порядка 2,5 млрд рублей. Второй год подряд средства из него в приоритетном порядке направляются на ремонт дорог так называемой «опорной сети» — это дороги между крупными населёнными пунктами.

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