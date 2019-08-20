Белград, , 21:26 — REGNUM

Соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом будет подписано 25 октября. Об этом сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в своём микроблоге в Twitter.

«Для Белграда реализация документа ознаменует собой совершенно новый этап присутствия на пространстве Евразии, выход на рынок, ёмкость которого составляет свыше 182 млн потребителей, а совокупный ВВП — более $1,9 трлн», — написал россйиский дипломат.

Он также отметил, что в перспективе Сербия может стать «одним из звеньев пространства между ЕС и ЕАЭС».

«Это пример сбалансированной политики Белграда, подхода к ведению международных дел с учетом собственных национальных интересов», — подчеркнул Боцан-Харченко.

Напомним, страны Евразийского союза в 2016 году на саммите в Астане приняли решение о начале переговоров с Сербией об унификации торгового режима, итогом которых должно стать создание зоны свободной торговли. После этого состоялось несколько раундов переговоров между Сербией и ЕАЭС, посвящённых согласованию всех условий взаимного доступа товаров и выработке текста окончательного соглашения.

На сегодняшний день Сербия уже имеет отдельные соглашения о свободной торговле с тремя членами ЕАЭС — Россией, Белоруссией и Казахстаном, при этом некоторые положения этих соглашений различаются. Аналогичных соглашений с Арменией и Киргизией у Сербии нет, но в двусторонней торговле между этими странами действует режим наибольшего благоприятствования.

За 2018 год оборот внешней торговли между Сербией и странами ЕАЭС составил порядка $2 млрд. В Белграде рассчитывают, что подписание соглашения откроет для Сербии широкий доступ к рынку объединения и позволит расширить объёмы и виды экспортируемых товаров.