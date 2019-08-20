Нижний Новгород, , 20:19 — REGNUM

Сотрудники таможенного контроля изъяли в одно из нижегородских магазинов около 460 кг сыров европейского производства, запрещённых к ввозу в Российскую федерацию. Продукция произведена в Германии, Нидерландах, Италии, Австрии и Франции, сообщили ИА REGNUM в Приволжском таможенном управлении.

Кроме того, в других магазинах обнаружили томаты, вишню, кизил, ежевику, сливу, нектарины, абрикосы без маркировки и указания страны происхождения. Общий вес составил около 1,2 тонн.

Вся продукция снята с реализации, по всем фактам проводится оперативное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за уклонение от уплаты таможенных платежей было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который возил китайские сумки. Это было первое уголовное дело в России, когда вся коммерческая документация формировалась контрагентами в виде электронных документов. Из-за указания неверных объемов поставок при декларировании товара предприниматель недоплатил пошлин на 24,7 млн рублей.