Москва, , 19:41 — REGNUM

Самые высокие среднемесячные начисленные заработные платы работников в июне были зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, в июне заработная плата в этой отрасли выросла в среднем на 13,3% и составила 173 тысячи рублей.

На втором месте по размеру зарплат находятся работники сферы производства табачных изделий. В июне средняя зарплата работников отрасли выросла 3,7% и составила 113 тысяч рублей.

Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства мебели — 26,1 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей.

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