Нижний Новгород, , 17:44 — REGNUM

В Нижегородской области планируется с 2020 года зачислять 20% доходов от применения упрощенной системы налогообложения в районные бюджеты. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В настоящее время эти доходы в полном объеме перечисляются в региональный бюджет.

Никитин отметил, что данный налог платят представители малого и среднего бизнеса, для местных властей это послужит дополнительным стимулом для развития предпринимательства.

«Уверен, что и предпринимателям важно, чтобы их налоги «работали» там, где они живут. Параллельно с этим на региональном уровне реализован ряд мер поддержки предпринимательской активности, как в рамках национальных проектов, так и региональных программ», — добавил губернатор.

В настоящее время минфин готовит соответствующее изменение в закон области «О межбюджетных соглашениях». По предварительным оценкам, после вступления изменений в силу дополнительные налоговые доходы местных бюджетов увеличатся на 1,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2019 года в бюджет Нижегородской области поступило 79,3 млрд рублей доходов, что на 10,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы при этом исполнены в размере 73,6 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета выросли на 7,7% — до 93,5 млрд рублей. Расходы составили 88,9 млрд рублей.