Вильнюс, , 17:33 — REGNUM

Электроэнергию с Белорусской АЭС в Литву может продавать Калининградская область даже несмотря на то, что у Белоруссии нет никаких границ с российским эксклавом, а технически это будет происходить, как обмен, который широко распространён в энергетике по всему миру. Такую гипотезу сегодня, 20 августа, в эфире телеканала Delfi TV высказал экс-министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас.

ИА REGNUM ) и поменяться с «Газпромом». «Газпром» с этим не согласился и это был один из аргументов в арбитраже против «Газпрома». Такой путь возможен», — сказал Секмокас напоминая о том, что Прибалтика неизбежно будет в единой постсоветской системе БРЭЛЛ ещё минимум пять лет (до конца 2025 года), когда намечена синхронизация с сетями континентальной Европы. «Это будет происходить путём обмена — электроэнергия из Калининграда может быть обменяна с электроэнергией из Белоруссии и таким образом продана Литве. Точно такой же шаг мы делали в газовой отрасли. Просили продать газ от E. ON (крупнейшая энергетическая компания ФРГ — прим.) и поменяться с «Газпромом». «Газпром» с этим не согласился и это был один из аргументов в арбитраже против «Газпрома». Такой путь возможен», — сказал Секмокас напоминая о том, что Прибалтика неизбежно будет в единой постсоветской системе БРЭЛЛ ещё минимум пять лет (до конца 2025 года), когда намечена синхронизация с сетями континентальной Европы.

С Секмокасом согласился также находившийся в студии действующий министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, который заметил, что Литву ждут «пять лет вызовов», а с запуском БелАЭС откроется «чёрная дыра». Он признал, что Литва через Еврокомиссию старается максимально отдалить запуск БелАЭС и срок «уже переносился 3 или 4 раза». «Я не исключаю, что это произойдёт ещё раз», — сказал Вайчюнас, утверждая, что в кулуарах Еврокомиссии Литва постоянно жалуется на те или иные аспекты БелАЭС, в свою очередь Еврокомиссия уже от своего имени даёт рекомендации по безопасности, и таким образом процесс растягивается.

Арвидас Секмокас предположил, что «Россия уже добилась» первоначального нужного для себя результата, поскольку «станция ещё не заработала», а страны Прибалтики по этому вопросу «уже переругались между собой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.