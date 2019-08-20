Ростов-на-Дону, , 16:52 — REGNUM

Городское благоустройство в Ростовской области вызвало вопросы у представителей Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В частности, в селе Самбек подрядчик вырубил 1 тыс. 800 деревьев без компенсационных посадок. В Приморском парке Таганрога лестницы и пандусы не соответствуют нормативам, а некачественный уход стал причиной гибели большого числа деревьев. В селе Синявское при благоустройстве площади перед храмом Всех святых не предусмотрен пандус, а доски уже частично треснули.

В Ростове-на-Дону также найдены недочёты. Так, в некоторых домах нет даже скамеек, зато территория огорожена.

«Если жители за свои деньги строят полностью детскую игровую зону и ставят ограждения, то пожалуйста, это их вложения и финансы. Но если это государственные деньги, то будьте добры остановиться. Каждая секция забора — это большие деньги. Где-то на них 20 лавочек могли бы поставить, где-то десять метров асфальта могли бы сделать. Это неправильный подход. Минстрой также имеет к этому претензии. Расходование бюджетных денег в Ростове-на-Дону нужно взять на контроль», — указала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Светлана Калинина.