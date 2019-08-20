Москва, , 17:31 — REGNUM

Поступления средств от налога на профессиональный доход самозанятых в консолидированный бюджет Московской области в июле 2019 года составил 41 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной думы.

Как пояснил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, динамика поступлений средств в бюджет области можно считать положительной. Для сравнения, по состоянию на март 2019 года они составили всего 22 тысячи рублей.

Согласно данным налоговой службы, на начало августа в приложении «Мой налог» зарегистрировано 162 тысячи самозанятых, из которых 36 тысяч ведут деятельность в Московской области. На начало июля в регионе было зарегистрировано 27,7 физических лиц в качестве самозанятых.

Напомним, эксперимент по налогообложению самозанятых граждан проводится с 1 января 2019 года в ряде субъектов Российской Федерации. Он распространяется на тех граждан, которые получают доход от деятельности и при этом не имеют работодателя и не привлекают наёмных работников. Их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.