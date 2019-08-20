Москва, , 15:57 — REGNUM

Нефть марки Brent 20 августа торгуется с небольшим повышением, у отметки $59,86, в связи с затишьем на мировой арене. Однако в частном порядке стоит отметить атаку беспилотников йеменских повстанцев в минувшие выходные на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее, ожидания слабого спроса и роста предложения сохраняются, что препятствует разворотной тенденции нефтяных котировок и формирования восходящего тренда.

«21 августа ожидается отчет от министерства энергетики США по запасам сырой нефти. Если прогнозы экономистов оправдаются и запасов в хранилищах станет действительно меньше, то можно будет ожидать пробой локального сопротивления в $60 за баррель и небольшого роста до отметки $60,50.

В противном случае, при увеличении запасов, ожидается отскок к поддержке в $59,00 за бочку нефти», — считает эксперт.

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