Москва, , 15:40 — REGNUM

Новые нормы блокировки банковских операций и переводов не приведут к тому, что банки будут злоупотреблять своими возможностями, поэтому клиенты не будут отказываться от онлайн-переводов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM20 августа заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Банк Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ассоциация банков России предлагает разрешить банкам блокировать карты клиентов на срок до 30 рабочих дней из-за подозрительных операций или платежных переводов. При этом блокировать предлагается карту получателя без предупреждения и согласия клиента-отправителя.

«В нашей стране уже давно действует закон о противодействии хищению денег с банковских карт. Банкам разрешено блокировать карту без согласия клиента на срок до двух рабочий дней в случае подозрения, что операцию совершает не клиент, а мошенник. Нововведение предусматривает блокировку на 30 дней в случае, если владелец карты, у которой списали деньги, обратиться в правоохранительные органы», — объясняет Абрамов.

Так, по его словам, банк рассматривает заявления клиентов по операциям с картами в течение 30 календарных дней с даты подачи заявлений в письменном виде. При этом, если речь идёт об операциях по картам, которые проходили в банкоматах или терминалах банка-эквайрера, то срок рассмотрения заявлений достигает 45 календарных дней. Если для рассмотрения заявления необходимы данные из международной или российской платежной системы, то срок может быть продлён максимум до 60 дней.

«Получается, что срок в 30 дней вполне соответствует текущим реалиям. Нужно понимать, что банки просто так блокировать операции не будут», — заявил Абрамов.

По его словам, банки всегда отслеживали и блокировали подозрительные операции в отмывании денежных средств — такие полномочия прописаны в законе. Кроме того, банки таким образом исполняют свои обязанности, ведь при проверках Центробанк обратит на это внимание.

«При хищении с карты пострадавший обычно не успевает предотвратить списание, даже если вовремя обратится в банк-отправитель. Нововведение даст банку-получателю шанс заблокировать подозрительную карту до того, как мошенники снимут деньги с карты в банкомате. На мой взгляд, это никак не отразится на развитии онлайн-платежей и популярности банковских услуг, если мы говорим о добросовестных клиентах, которых всё-таки гораздо больше, чем мошенников», — уверен Абрамов.