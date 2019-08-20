Москва, , 14:31 — REGNUM

Украина рассчитывает на новый газовый маршрут — через Румынию, но украинским властям всё равно придётся раскошелиться за газ, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Компания «Укртрансгаз» провела соответствующие переговоры с операторами ГТС, после чего были согласованы новые маршруты и планы по запуску газа. Согласно открытым данным, с 2010 года Украина может получать ежегодно по 1,5 млрд куб. м газа таким способом.

«Это не очень много: по итогам 2018 года страна потребила 28,5 млрд куб. м газа в год — это незначительно больше, чем в 2017-м. В 2019 году потребление газа может составить порядка 29 млрд куб. м.

Фактически, новый румынский маршрут даст небольшую страховку от невыполнения других соглашений по поставкам голубого топлива, но это совершенно точно не стопроцентная панацея от срывов поставок со стороны России.

Украине нужны более масштабные варианты, но они и стоить будут совсем других денег», — высказала сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина до конца 2019 года намерена создать мощности для поставок 1,5 млрд кубометров газа из Румынии.

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