Москва, 20 августа 2019, 14:31 — REGNUM
Украина рассчитывает на новый газовый маршрут — через Румынию, но украинским властям всё равно придётся раскошелиться за газ, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Компания «Укртрансгаз» провела соответствующие переговоры с операторами ГТС, после чего были согласованы новые маршруты и планы по запуску газа. Согласно открытым данным, с 2010 года Украина может получать ежегодно по 1,5 млрд куб. м газа таким способом.
Как сообщало ИА REGNUM, Украина до конца 2019 года намерена создать мощности для поставок 1,5 млрд кубометров газа из Румынии.
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