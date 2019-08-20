Анкара, , 16:53 — REGNUM

За последний экспортный сезон с 1 августа 2018 по 31 июля 2019 года турецкая Малатья экспортировала 99,4 тонны кураги в 112 стран. Благодаря этому в страну поступило более 251 млн долларов. Наибольшие доли экспорта пришлись на США, Францию, Германию, Бразилию и Австралию.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, замыкают список потребителей Руанда, Гана и Ангола, которым было продано 3, 22 и 28 кг соответственно. Глава торговой биржи Малатьи Рамазан Озджан заявил, что наиболее важными импортерами кураги снова стали европейские страны, на которые пришлось 25% экспорта. По его словам, в США было отправлено до 13 тонн кураги.

Рамазан Озджан отметил, что в новом экспортном сезоне Малатья намерена экспортировать 110 тонн кураги. Он добавил: «Для кураги нужно открывать новые рынки сбыта. Нам нужно, сохраняя достигнутые позиции, выходить на новых потребителей. Наращивание экспорта, конечно, предполагает и наращивание производства».