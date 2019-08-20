Оренбург, , 11:47 — REGNUM

Банки уже блокируют расчетные счета по требованию налоговиков и начали по требованию Центробанка и Росфинмониторинга проводить мероприятия «по обналичке», чтобы платежи не проходили серых схем. Сейчас банки продолжают блокировки платежей, если им покажется, что платеж не прозрачен, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель профсоюза предпринимателей Оренбурга Максим Скивко, комментируя инициативу банков о блокировке карты до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

Банковские карты (cc) lcb

«Что касается блокировки поступления платежей, мы скоро любую ситуацию доведем до абсурда. Банки не несут никакой ответственности за блокировку. Денежные средства, которые находятся под арестом, находятся в банках в обороте, то есть банкам выгодна схема, когда деньги находятся на расчетных счетах. Выход только один: инициатор ареста обязан платить процент по ставке Центробанка плюс ущерб. Тогда будет частично проблема снята», — считает Скивко.

Он подчеркнул, что сейчас вводится цифровизации экономики, что касаемо торговли —появились онлайн-кассы. Существует проблема очень высоких административных издержек.

«Нет презумпции невиновности, открыл бизнес — ты уже что-то нарушаешь. Ряд претензий органов государственной власти надуманны. Есть закон Парето (принцип Парето, принцип 80/20) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата. Складывается такое чувство, что 100% усилий госорганы направлены на законопослушных предпринимателей. Что касаемо платежей между физлицами, то никакие запреты блокировки там не должны быть. Вывод напрашивается: нельзя запретительными мерами усовершенствовать любой процесс», — сказал лидер профсоюза оренбургских предпринимателей.

Напомним, банки инициируют осуществлять блокировку карт, если есть подозрение в зачислении на них мошеннически списанных средств. Срок блокировки — 30 дней.

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