Москва, , 07:43 — REGNUM

Ассоциация банков России (АБР) предложила новый вид борьбы с мошенничеством. Так, предлагается дать право финансовым организациям блокировать карты без предупреждения в том случае, если банки сочтут, что деньги были зачислены на счёт мошенническим путём. Соответствующие поправки в российское законодательство будет обсуждаться 27 августа на заседании комитета по информационной безопасности, который собирает АБР, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Как пояснил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, в настоящее время заморозить средства на счёте можно только в момент списания из банка отправителя. Но чаще всего клиент о хищении узнает лишь постфактум, когда средства уже списаны с его счёта. Предлагается разработать такой механизм, который позволит банку получателя денежных средств блокировать банковскую карту при подозрительной транзакции до того момента, пока её не подтвердит сам отправитель.

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Согласно новому предложению, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а если отправитель обратится в полицию, то срок блокировки увеличится до 30 рабочих дней.

Авторы инициативы считают, что предложенная норма серьёзно осложнит вывод похищенных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, по данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, объём несанкционированных транзакций с использованием банковских карт граждан РФ вырос на 44%. В результате преступных действий мошенникам удалось вывести 1,38 млрд рублей. Годом ранее эта сумма составила 961,3 млн рублей.