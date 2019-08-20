Пекин, , 09:11 — REGNUM

Решение Соединенных Штатов внести 46 дочерних предприятий Huawei в черный список является политически мотивированным, заявили в китайской компании.

«Очевидно, что такое решение, принятое именно в это определенное время, является политически мотивированным», — говорится в заявлении.

В компании также отметили, что такое решение никак не связано с национальной безопасностью США.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 августа, власти США дали 90 дней американским компаниям, чтобы завершить сотрудничество с Huawei. Вместе с тем Соединенные Штаты добавили в черный список еще 46 дочерних предприятий китайской корпорации.

Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединённых Штатов от неких иностранных угроз. Собственно, такой угрозой была названа китайская корпорация Huawei, продающая телекоммуникационное оборудование по всему миру.

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