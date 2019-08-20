Вашингтон, 20 августа 2019, 07:43 — REGNUM
Если после выхода Великобритании из состава ЕС, Лондон откажется от позиции Европейского союза в отношении поставок пальмового масла, это помогло бы Великобритании улучшить условия торговли с Азией, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в статье для издания Bloomberg.
По словам Мохамада, после выхода Великобритании из состава ЕС у Лондона появится историческая возможность заключить торговую сделку с одним из самых быстроразвивающихся регионов мира и доказать, что Великобритания не имеет ничего общего с европейским бюрократизмом и протекционистской политикой.
Напомним, в 2017 году Европейский парламент принял решение о поэтапном отказе и, в конечном итоге, запрете биотоплива из пальмового масла.
В число ведущих мировых производителей пальмового масла входят Малайзия, Индонезия и Таиланд.
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