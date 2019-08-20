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В январе — июне 2019 года киргизстанские трудовые мигранты перевели на родину посредством различных систем денежных переводов сумму равную $1 млрд 126,4 млн (74 млрд 38 млн рублей). Об этом сообщает «24.kg» со ссылкой на информацию национального банка Киргизии.

В том числе в июне текущего года перечислено $191,6 млн (12 млрд 644 млн рублей). Это на $2,7 млн (178 млн рублей) или на 1,4% меньше, чем в мае. Или на $64,9 млн (4 млрд 283 млн рублей), то есть на 25,3% меньше показателя июня 2018 года.

Более 90% денежных переводов поступают в Киргизию от трудовых мигрантов, работающих в России. В первом полугодии нынешнего года они перечислили в республику $1 млрд 104,6 млн (72,9 млрд рублей).

Затем, со значительным отрывом, следуют США — $14,9 млн (983 млн рублей). Из других стран в Киргизию поступило переводов на общую сумму $6,5 млн (429 млн рублей).