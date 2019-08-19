Нижний Новгород, , 20:40 — REGNUM

Средняя минимальная стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Приволжском федеральном округе по итогам июля составила 3904 рубля. Об этом говорится в материалах Росстат о социально-экономическом положении регионов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом разброс цен на минимальный набор продовольствия составляет от 3582 рублей в Саратовской области до 4272 рублей в Самарской области. В течение месяца стоимость такого набора выросла на 0,1%. Среди округов России цена продуктового набора продуктов питания — самая низкая. В среднем по России стоимость такого набора составила 4311 рублей и выросла с начал года на 8%, но за месяц подешевела на 1,3%.

Кроме того, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Поволжье за июль составила 14 452 рубля, что также самый низкий показатель среди федеральных округов. Стоимость этого набора в Поволжье варьируется от 13 302 рублей в Саратовской области до 15 585 в Нижегородской области. Фиксированный потребительский набор подорожал за месяц на 0,7% в ПФО.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по России в конце июля 2019 года составила 16 121 рубля и за месяц выросла на 0,4% (с начала года — на 3,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье среднедушевые денежные доходы населения по итогам первого квартала составили более 25 тыс. рублей. Самые высокие доходы — в Татарии и Нижегородской области, аутсайдеры — Чувашия и Мордовия. Среднедушевые денежные доходы населения составили 25 066,8 рублей. Это на 4,1% больше, чем было по итогам I квартала прошлого года.