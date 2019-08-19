Нижний Новгород, , 18:17 — REGNUM

Из бюджета Нижегородской области для компенсации выпадающих расходов транспортных компаний за перевозку льготных категорий пассажиров выделят дополнительно 253 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

В частности, число субсидируемых поездок вырастет с 39 до 70, а объем компенсации от 2,3 рубля за пассажиро-километр до 2,5 рубля.

По словам губернатора Глеба Никитина, в прошлом году льготники в среднем совершали 72 поездки, а областной бюджет компенсировал лишь половину этих поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, практически все частные транспортные предприятия Нижнего Новгорода увеличили стоимость проезда до 30 рублей, муниципальный транспорт, по-прежнему, возит пассажиров за 28 рублей при оплате наличными и за 26 рублей при расчете с помощью транспортной или банковской картами.