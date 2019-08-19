Москва, , 17:59 — REGNUM

Рост ВВП России в июле 2019 года ускорился до 1,7% в годовом выражении после роста на 0,8% в предыдущем месяце. Такие данные приводятся в опубликованном 19 августа новом докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

За период с января по июль 2019 года рост ВВП, по оценке ведомства, составил 0,9% в годовом выражении, во втором квартале года — также 0,9%.

Отмечается, что значительный вклад в темпы роста ВВП продолжает вносить промышленное производство, которое демонстрирует уверенный рост второй месяц подряд: в июле — на 2,8%, в июне — на 3,3% в годовом выражении.

Положительное влияние на динамику ВВП в июле оказало также ускорение роста сельского хозяйства до 5,9% в годовом выражении с уровня около 1% в мае и июне.

Другие базовые отрасли — розничная торговля, строительство транспорт — в июле продемонстрировали сдержанную динамику. Так, рост розничного товарооборота замедляться — до 1% в годовом выражении после 1,4% месяцем ранее. При этом нисходящая динамика отмечена как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте.

В транспортной отрасли в июле зафиксирована отрицательная динамика (-1,2% в годовом выражении. Динамика объёмов строительных работ с начала 2019 года сохраняется на околонулевом уровне (в июле — 0,2% в годовом выражении).